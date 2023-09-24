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    • Ферстаппен выиграл Гран‑при Японии
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    Ферстаппен выиграл Гран‑при Японии

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии Формулы-1 сезона-2023.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Ферстаппен обошел Ландо Норриса и Оскара Пиастри, представляющих «Макларен». В топ-5 также вошли Шарль Леклер из «Феррари» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

    «Ред Булл» с 623 очками досрочно стал победителем Кубка конструкторов. Идущий на втором месте «Мерседес» (отставание в 318 очков) лишился математических шансов обойти лидера в общем зачете.

    «Ред Булл» стал обладателем Кубка конструкторов во второй раз подряд и в шестой раз в истории.

    Лидером личного зачета является Макс Ферстаппен, у него 400 очков. Второе место занимает его партнер по «Ред Булл» Серхио Перес, у которого 223 очка.

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