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    «Хонда» возвращается в Формулу-1

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Японский автоконцерн «Хонда» будет производить и поставлять двигатели для команды «Формулы-1» «Астон Мартин» с 2026 года, сообщается на сайте «королевских гонок».

    «Хонда» возвращается в Формулу-1
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    «Хонда» возвращается в Формулу-1

    Исполнительный директор «Хонды» Тосихиро Мибэ заявил, что возвращение в «Формулу-1» станет платформой, которая будет способствовать развитию технологии электродвигателей.

    «Хонда» — это компания, которая исторически росла, принимая вызовы и побеждая в гонках мирового уровня. С новыми правилами с 2026 года ключом к победе станет компактный, легкий и мощный электродвигатель с высокопроизводительной батареей, способной давать высокую мощность, а также технология управления энергопотреблением«, — отметил Мибэ.

    Напомним, "Хонда" до 2021 года была поставщиком двигателей для австрийской команды "Ред Булл", после чего покинула Формулу-1.

    При этом компания продолжает помогать "Ред Булл" и "Альфа Таури" в разработке моторов, а их соглашение действует до конца 2025 года.

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