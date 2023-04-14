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    Книрим и Фрейзер выиграли короткую программу на командном чемпионате мира

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    Американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выиграли короткую программу на командном чемпионате в Японии.

    Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер
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    Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер

    Американская пара набрала 82,25 балла. Вслед за ними расположились японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (80,47) и канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (70,20).

    Сборная США лидирует в общем зачете после 4 видов выступлений. У нее 62 набранных очка. Япония и Южная Корея в тройке лидеров.

    Командный чемпионат мира. Токио (Япония) Пары. Короткая программа
    • 1. Алекса Книрим — Брэндон Фрейзер (США) — 82,25
    • 2. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 80,47
    • 3. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 70,20
    • 4. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 69,84
    • 5. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 63,60
    • 6. Чо Хе Чжин — Стивен Эдкок (Южная Корея) — 60,55
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