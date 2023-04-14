Книрим и Фрейзер выиграли короткую программу на командном чемпионате мира

Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер Фото: globallookpress.com
Американская пара набрала 82,25 балла. Вслед за ними расположились японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (80,47) и канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (70,20).
Сборная США лидирует в общем зачете после 4 видов выступлений. У нее 62 набранных очка. Япония и Южная Корея в тройке лидеров.
Командный чемпионат мира. Токио (Япония) Пары. Короткая программа
- 1. Алекса Книрим — Брэндон Фрейзер (США) — 82,25
- 2. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 80,47
- 3. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 70,20
- 4. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 69,84
- 5. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 63,60
- 6. Чо Хе Чжин — Стивен Эдкок (Южная Корея) — 60,55