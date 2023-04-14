Книрим и Фрейзер выиграли короткую программу на командном чемпионате мира

Американские фигуристывыиграли короткую программу на командном чемпионате в Японии.

Американская пара набрала 82,25 балла. Вслед за ними расположились японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (80,47) и канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (70,20).

Сборная США лидирует в общем зачете после 4 видов выступлений. У нее 62 набранных очка. Япония и Южная Корея в тройке лидеров.