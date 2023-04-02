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    Ферстаппен: Я впервые выиграл в Мельбурне, так что очень доволен

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке на Гран-при Австралии.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    «Старт получился плохим, в первом повороте пришлось быть осторожным — ведь я многое мог потерять. У нашей машины отличный темп, с помощью DRS были возможности обгонять.

    На рестарте получился бардак, но всё равно темпа хватило, чтобы мы остались впереди и в итоге победили. Да, в одном эпизоде я вылетел на газон — немного постриг траву, чтобы им самим не приходилось.

    Очень рад победить — я впервые выиграл в Мельбурне, так что очень доволен. День был длинным, болельщики, наверное, устали, так что желаю всем хорошо провести остаток вечера!» — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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