Майгуров: Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур

Президент Союза биатлонистов Россиирассказал, в каком случает биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур.

Ранее глава МОК Томас Бах обозначил ряд условий для допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием. Но сейчас это не единственное препятствие, о котором говорит МОК.

У нас будет общая позиция со стороны всех спортивных федераций. Диалог продолжится, решения, принятые МОК, сделаны благодаря тихой дипломатии со стороны Олимпийского комитета России и Минспорта.

С руководством Международного союза биатлонистов (IBU) у нас был телефонный разговор накануне чемпионата мира, мы их приглашали на наши соревнования с белорусами, но они вежливо отказались, сославшись на свой календарь.

Думаю, что сейчас диалог будет возобновлен», — приводит слова Майгурова «Р-Спорт».