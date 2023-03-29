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    Майгуров: Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур

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    Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, в каком случает биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур.

    Виктор Майгуров
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    Виктор Майгуров

    Ранее глава МОК Томас Бах обозначил ряд условий для допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

    «Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием. Но сейчас это не единственное препятствие, о котором говорит МОК.

    У нас будет общая позиция со стороны всех спортивных федераций. Диалог продолжится, решения, принятые МОК, сделаны благодаря тихой дипломатии со стороны Олимпийского комитета России и Минспорта.

    С руководством Международного союза биатлонистов (IBU) у нас был телефонный разговор накануне чемпионата мира, мы их приглашали на наши соревнования с белорусами, но они вежливо отказались, сославшись на свой календарь.

    Думаю, что сейчас диалог будет возобновлен», — приводит слова Майгурова «Р-Спорт».

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