Вяльбе: Без флага и гимна мы не должны ехать ни на какие Олимпийские игры

Елена Вяльбе Фото: globallookpress.com
28 марта исполком Международного олимпийского комитета обсудит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.
«У меня нет никаких ожиданий от заседания исполкома МОК. Думаю, если они будут делать некую декларацию, в которой будет прописано, что спортсмен должен будет под чем-то подписаться, что он не поддерживает СВО, то не надо нас вообще никуда приглашать.
Мое глубокое убеждение, что без флага и гимна мы не должны ехать ни на какие Олимпийские игры. Я ни разу не слышала о том, что они готовы нас куда-то впустить без каких-либо деклараций.
Я не верю, что сейчас Бах скажет: "Допускаем! Пусть бегают, прыгают и играют", — приводит слова Вяльбе "Р-Спорт".