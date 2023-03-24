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    Вяльбе: Без флага и гимна мы не должны ехать ни на какие Олимпийские игры

    Прочие Олимпизм
    Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась по поводу возможного участия российских спортсменов на Олимпиаде без флага.

    Елена Вяльбе
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    Елена Вяльбе

    28 марта исполком Международного олимпийского комитета обсудит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

    «У меня нет никаких ожиданий от заседания исполкома МОК. Думаю, если они будут делать некую декларацию, в которой будет прописано, что спортсмен должен будет под чем-то подписаться, что он не поддерживает СВО, то не надо нас вообще никуда приглашать.

    Мое глубокое убеждение, что без флага и гимна мы не должны ехать ни на какие Олимпийские игры. Я ни разу не слышала о том, что они готовы нас куда-то впустить без каких-либо деклараций.

    Я не верю, что сейчас Бах скажет: "Допускаем! Пусть бегают, прыгают и играют", — приводит слова Вяльбе "Р-Спорт".

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