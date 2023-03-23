Кафельников: Российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе

Двукратный победитель турниров Большого шлемавысказался относительно возможного допуска российских спортсменов до Олимпиады-2024.

«Я не хочу придавать значения мнению абсолютно некомпетентных в спорте людей. Это, наверное, самая большая проблема в нашей стране: в разных сферах на том или ином посту находятся люди, которые к этой деятельности не имеют никакого отношения — и в спорте тоже. И когда мы видим, как на экранах телевизора люди, не имеющие никакого представления о происходящем, говорят, что нельзя выступать под нейтральным флагом — они не понимают всей сути.

А я считаю, что, безусловно, наших болельщиков — российских и белорусских — нужно радовать своими выступлениями. Поэтому я глубоко убежден, что ехать нужно, даже в нейтральном статусе. Это, к сожалению, наши реалии, которые будут, наверное, еще не один год. И МОК это тоже хорошо понимает. Ехать нужно, выступать нужно, и я надеюсь, что все будет нормально — я больше чем уверен, что наших спортсменов в нейтральном статусе допустят», — приводит слова Кафельникова «Газета.Ru».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. 25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.