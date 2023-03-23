World Athletics восстановила членство России

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) решила восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Ранее оно было приостановлено из-за допингового скандала.

При этом World Athletics сохранила отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, которое ранее было введено из-за событий в Украине.

«Атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине.

В течение нескольких следующих недель мы сформулируем условия, при которых отстранение России и Белоруссии может быть отменено», — заявил президент WA Себастьян Коу.