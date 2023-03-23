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    World Athletics восстановила членство России

    Прочие Легкая атлетика
    Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) решила восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Ранее оно было приостановлено из-за допингового скандала.

    Мария Ласицкене
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    Мария Ласицкене

    При этом World Athletics сохранила отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, которое ранее было введено из-за событий в Украине.

    «Атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине.

    В течение нескольких следующих недель мы сформулируем условия, при которых отстранение России и Белоруссии может быть отменено», — заявил президент WA Себастьян Коу.

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