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    «Это шок». Фигурист Алиев рассказал о реакции на получение повести из военкомата

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    Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев признался, что испытал чувство страха, когда ему пришла повестка из военкомата.

    Дмитрий Алиев
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    Дмитрий Алиев

    «Я скажу открыто, мы действовали в рамках закона Российской Федерации. Изначально был некий шок, мы узнали это от СМИ, не сами. Представляете, летим в самолете, приземляемся, видим: "Алиев получил повестку". Я сейчас в самолете обратно полечу (смеется). Конечно, это шок.

    Я приехал домой, подготовил все документы, приехали в военкомат, у меня все шикарно. Я катаюсь. Просто нужно было явиться и встать на учет. У меня поменялось место регистрации. Соответственно нужно было встать на учет по новому месту регистрации. Я испугался.

    Представляете, я в 7 вечера откатываю произвольную программу на контрольных прокатах, в 10 мы вылетаем в Питер, все так кубарем-кубарем. И тут еще говорят, что сейчас пойдешь.

    Но еще раз повторяюсь, мы с тренерами действовали в рамках закона, все обговорили. Теперь можно выдохнуть. В повестке было так и написано: "Явиться и встать на учет".

    Должны ли спортсмены служить? Как бы вам ни хотелось, я это не комментирую», — приводит слова Алиева «Спорт-Экспресс».

    Алиев — победитель чемпионата Европы-2020, чемпион России-2020. На Олимпийских играх 2018 года он занял седьмое место.

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