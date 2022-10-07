«Это шок». Фигурист Алиев рассказал о реакции на получение повести из военкомата

Чемпион Европы по фигурному катаниюпризнался, что испытал чувство страха, когда ему пришла повестка из военкомата.

«Я скажу открыто, мы действовали в рамках закона Российской Федерации. Изначально был некий шок, мы узнали это от СМИ, не сами. Представляете, летим в самолете, приземляемся, видим: "Алиев получил повестку". Я сейчас в самолете обратно полечу (смеется). Конечно, это шок.

Я приехал домой, подготовил все документы, приехали в военкомат, у меня все шикарно. Я катаюсь. Просто нужно было явиться и встать на учет. У меня поменялось место регистрации. Соответственно нужно было встать на учет по новому месту регистрации. Я испугался.

Представляете, я в 7 вечера откатываю произвольную программу на контрольных прокатах, в 10 мы вылетаем в Питер, все так кубарем-кубарем. И тут еще говорят, что сейчас пойдешь.

Но еще раз повторяюсь, мы с тренерами действовали в рамках закона, все обговорили. Теперь можно выдохнуть. В повестке было так и написано: "Явиться и встать на учет".

Должны ли спортсмены служить? Как бы вам ни хотелось, я это не комментирую», — приводит слова Алиева «Спорт-Экспресс».

Алиев — победитель чемпионата Европы-2020, чемпион России-2020. На Олимпийских играх 2018 года он занял седьмое место.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».