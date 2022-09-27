Устюгов — об отстранении: Для меня даже плюс, если мы будем бегать только в России

Сергей Устюгов Фото: globallookpress.com
«Честно говоря, для меня даже плюс, если мы будем бегать только в России.
Как сказал в недавнем интервью Савелий Коростелев, мы же будем бегать постоянно с лидерами, с лучшими лыжниками страны.
Конечно, в том, что российские лыжники пропустят международный сезон, хорошего нет ничего. Но я говорю со своей колокольни.
Мне не нужно быть в топ-форме к старту сезона и доказывать свое право на участие в Кубке мира. Я могу выбирать гонки, где буду стартовать, и никто не займет мое место», — цитирует Устюгова «Чемпионат».