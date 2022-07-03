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    Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании», Хэмилтон — третий

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    Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл 10-й этапа чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Великобритании».

    Карлос Сайнс
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    Карлос Сайнс

    Вторым стал Серхио Перес на «Ред Булл», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

    Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» из-за технических проблем не смог побороться за высокие места и занял седьмую строчку.

    Сразу шесть пилотов не сумели завершить гонку, а уже на первом круге произошла серьезная авария.

    Машина пилота «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу перевернулась и на полной скорости вылетела с трассы. Гонка была остановлена красными флагами, а китайский пилот был немедленно отправлен в больницу.

    Гран-при Великобритании
    • 1. Карлос Сайнс («Феррари») — 52 круга
    • 2. Серхио Перес («Ред Булл») +3,779
    • 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6,225
    • 4. Шарль Леклер («Феррари») +8,546
    • 5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9,571
    • 6. Ландо Норрис («Макларен») +11,943
    • 7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +18,777
    • 8. Мик Шумахер («Хаас») +18,995
    • 9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +22,356
    • 10. Кевин Магнуссен («Хаас») +24,590
    • 11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +26,147
    • 12. Николас Латифи («Уильямс») +32,511
    • 13. Даниэль Риккардо («Макларен») +32,817
    • 14. Юки Цунода («Альфа Таури») +40,910
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