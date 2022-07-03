Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании», Хэмилтон — третий

Карлос Сайнс Фото: globallookpress.com
Вторым стал Серхио Перес на «Ред Булл», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» из-за технических проблем не смог побороться за высокие места и занял седьмую строчку.
Сразу шесть пилотов не сумели завершить гонку, а уже на первом круге произошла серьезная авария.
Машина пилота «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу перевернулась и на полной скорости вылетела с трассы. Гонка была остановлена красными флагами, а китайский пилот был немедленно отправлен в больницу.
Гран-при Великобритании
- 1. Карлос Сайнс («Феррари») — 52 круга
- 2. Серхио Перес («Ред Булл») +3,779
- 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6,225
- 4. Шарль Леклер («Феррари») +8,546
- 5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9,571
- 6. Ландо Норрис («Макларен») +11,943
- 7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +18,777
- 8. Мик Шумахер («Хаас») +18,995
- 9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +22,356
- 10. Кевин Магнуссен («Хаас») +24,590
- 11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +26,147
- 12. Николас Латифи («Уильямс») +32,511
- 13. Даниэль Риккардо («Макларен») +32,817
- 14. Юки Цунода («Альфа Таури») +40,910