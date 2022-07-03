Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании», Хэмилтон — третий

Испанский пилотвыиграл 10-й этапа чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Великобритании».

Вторым стал Серхио Перес на «Ред Булл», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» из-за технических проблем не смог побороться за высокие места и занял седьмую строчку.

Сразу шесть пилотов не сумели завершить гонку, а уже на первом круге произошла серьезная авария.

Машина пилота «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу перевернулась и на полной скорости вылетела с трассы. Гонка была остановлена красными флагами, а китайский пилот был немедленно отправлен в больницу.