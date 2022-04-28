Кормье о Макгрегоре: «Ему нужен бой в промежуточном весе»

, являющийся экс-чемпионом UFC в тяжелом и полутяжелом дивизионе утверждает , чтонужен поединок в промежуточном весе.

Даниэль Кормье Экс-чемпион UFC Думаю, что Макгрегору нужен бой для разогрева. Как раз, в промежуточном весе он вполне сможет нормально показать себя. Это необходимо для того, чтобы Конор получил очередной большой бой, а UFC продал, как можно больше трансляций

В последний раз Конор Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года против Дастина Порье. Тогда ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой.

Пока что врачи запрещают Макгрегору драться, но ранее Дана Уйат сказал, что Конор может вернуться в октагон поздней осенью.