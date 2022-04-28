ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манчестер Юнайтед«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн
  • 23:54
    • «Вест Хэм» уступил «Айнтрахту» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
  • 23:51
    • «Лейпциг» вырвал победу у «Рейнджерс» в первом полуфинале ЛЕ
  • 23:42
    • Гол Роналду позволил МЮ избежать очередного поражения в АПЛ
  • 21:32
    • ЦСКА обыграл «Металлург» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
  • 00:09
    • «Фейеноорд» обыграл «Марсель» в первом матче полуфинала Лиги конференций
    Все новости спорта

    Кормье о Макгрегоре: «Ему нужен бой в промежуточном весе»

    Прочие Единоборства
    Даниэль Кормье, являющийся экс-чемпионом UFC в тяжелом и полутяжелом дивизионе утверждает, что Конору Магрегору нужен поединок в промежуточном весе.

    Конор Макгрегор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Конор Макгрегор

  • Даниэль Кормье
  • Экс-чемпион UFC
  • Думаю, что Макгрегору нужен бой для разогрева. Как раз, в промежуточном весе он вполне сможет нормально показать себя. Это необходимо для того, чтобы Конор получил очередной большой бой, а UFC продал, как можно больше трансляций

    • В последний раз Конор Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года против Дастина Порье. Тогда ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой.

    Пока что врачи запрещают Макгрегору драться, но ранее Дана Уйат сказал, что Конор может вернуться в октагон поздней осенью.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Страсбург» обыграет «ПСЖ» с крупным счетом?
  • «Страсбург» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 3.44
    •
  • «Севилья» продлит серию побед над «Кадисом»?
  • «Севилья» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Берлинцы легко справятся с аутсайдером
  • «Унион» — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Унион — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Бондар — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Торпедо — Краснодар-2
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Текстильщик — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному