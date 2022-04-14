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    Анонс UFC Vegas 51. В главном бою выступят потенциальные соперники Хамзата Чимаева

    Висенте Люке и Белал Мухаммад проведут реванш, непобедимый Гаджи Омаргаджиев встретиться с Кайо Боральо

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    Висенте Люке
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    Висенте Люке
    В ночь с 16 на 17 апреля в главном бою UFC Vegas 51 сойдутся Висенте Люке и Белал Мухаммад, занимающие четвертую и пятую строчку в полусреднем дивизионе

    Предварительный кард

    Отрывает программу турнира поединок между Хейли Алатенгом и Кевином Крумом в легчайшем весе. Оба бойца идут на не самой удачной серии. Алатенг не побеждает на протяжении двух поединков кряду, а Крум на протяжении трех. Эксперты отдают предпочтение именно Хейли.

    Сразу же после них встретятся Истела Нунеc и Сэм Хьюз в женском минимальном весе. Бразильянка находится в более лучшей форме и имеет шанс закончить бой досрочно в виду того, что ее соперница пропускает в среднем 6 акцентированных ударов в минуту.

    Далее в легком весе среди мужчин сойдутся Джордан Лавитт и Трей Огден. Лавитт ярко выраженный борец. У него 31 процент успешных тейкдаунов и примерно 2 попытки сабмишенов за поединок. Бой может пройти все 15 минут в партере.

    Крис Барнетт, являющийся любителем танцев и яркого появления перед своими поединками, встретится в тяжелом весе с Мартином Будаем. Словацкий боец считается фаворитом. Но не стоит недооценивать ударную мощь Криса. Барнетт в своем прошлом бою отправил Джана Вилланте в тяжелый нокаут. Крис получил бонус за выступление вечера.

    Gian Villante vs Chris Barnett UFC 268 UFC FULL FIGHT NIGHT CHAMPIONSHIP

    Рафа Гарсия и Джесси Ронсон встретятся в легком дивизионе. Оба бойца значимую часть своих боев выиграли сабмишеном. У Гарсии таких побед было 6, а у Ронсона 7. Не исключено, что данное противостояние может завершиться условной кимурой.

    Их потенциальные соперники в лице Драккара Клозе и Брэндона Дженкинса встретятся в параллельном поединке. Одному 30 лет, а другому уже 34. Возможен не самый высокий темп боя. Тем не менее, Дженкинс выделяется своей универсальностью. Из 16 побед 10 нокаутов и 4 сабмишена — довольно хорошая статистика.

    В следующем бою в легчайшем женском весе сойдутся две соотечественницы из Швеции. Лина Лансберг занимает 11-ю строчку в рейтинге, а Пэнни Кианзад 12-ю. Это будет битва двух соседей по топ-15. Лине уже 40 лет, но она по-прежнему продолжает выступать в UFC.

    Пэнни Кианзад
    globallookpress.com

    И чтобы ворваться в топ-10 ей необходимо закрыть предыдущее поражение от Сары Макман. Кианзад последний свой бой проиграла решением Ракель Пенингтон. В случае успеха Пэнни тоже может подняться в рейтинге. В силу возраста, Лину Ландсберг считают андердогом.

    Закрывает предварительный кард бой в тяжелом весе с участием Девина Кларка и Уильяма Найта. Каждый из них проиграл свои последние поединки. Это будет встреча двух ударников разного стиля. Кларк привык выбрасывать много ударов и доводить бои до решения, а Найт, напротив, ярко выраженный нокаутер, который из 9 победных поединок 7 выиграл досрочно.

    Основной кард

    Программу основного карда открывает противостояние Мунира Лаззеза и Энджа Луса. Это будет бой в полусредней весовой категории. У обоих абсолютно зеркальная статистика: 9 побед и 2 поражения. Не исключено, что бой закончится раздельным решением судей или вовсе вничью.

    Пэт Сабатини и Тиджей Лэрами встретятся в полулегкой весовой категории. Американец идет в UFC на хорошей серии из трех побед подряд. В случае успеха в бою с Лэрами можно будет претендовать на поединок с соперником из топ-15.

    В женском легчайшем весе сойдутся две девушки, которые в своих последних двух боях не могут победить. Майре Буэно Силве будет противостоять Ву Янань. Бразильянка большинство своих боев выиграла сабмишеном. Шанс проведения болевого с ее стороны в очередной раз очень велик.

    Вслед за ними в полусреднем весе сойдутся Мигель Боеза и Андрэ Фиальо. Бой обещает быть ярким, так как и американец, и португалец часто заканчивают свои поединки нокаутами. Возможно, будет очень высокий темп уже с самых первых секунд.

    Соглавный и главный бои обещают быть интересными: Люке против Мухаммада и Омаргаджиев против Борральо

    Мухаммад Белал
    globallookpress.com

    В соглавном бою турнира встретятся два дебютанта UFC. Но оба они являются выходцами из претендентской серии Даны Уайта. Данный поединок вызовет особый интерес у российских болельщиков, так как в нем будет участвовать боец родом из Дагестана Гаджи Омаргаджиев.

    Противостоять ему будет Кайо Борральо, идущий на хорошей серии из восьми побед кряду в профессиональной карьере. Но у Гаджи серия еще лучше. На счету Омаргаджиева 11 побед и ни одного поражения. В одном из своих интервью дагестанец сказал, что хочет повторить путь Хамзата Чимаева. Также Гаджи поделился своими эмоциями о предстоящем дебюте в UFC:

  • Гаджи Омаргаджиев
  • Боец UFC
  • Я испытываю хорошие и положительные эмоции. Я так долго этого ждал, и теперь я наконец-то здесь. Конечно, только положительные чувства испытываю

    • А в главном бою вечера сойдутся настоящие звезды полусреднего дивизиона. Висенте Люке занимает четвертую строчку в рейтинге, а Белал Мухаммад пятую. Это будет матч-реванш после первого поединка, состоявшегося 6 лет назад. Тогда Висенте Люке нокаутировал Белала Мухаммада. Оба бойца идут на отличной серии. Люке одержал четыре победы подряд, а Мухаммад шесть. Впрочем, Висенте утверждает, что он готов еще раз отправить своего оппонента в нокаут.

  • Висенте Люке
  • Боец UFC в полусреднем дивизионе
  • Я хорошо изучил его. Я буду готов ко всему, что он мне предложит. Обещаю, что это будет очень агрессивный бой. Я сделаю все, чтобы победить досрочно

    • Тот, кто победит станет одним из претендентов на чемпионский пояс. И параллельно и Люке, и Мухаммад являются потенциальными соперниками Хамзата Чимаева. Не исключено, что рано или поздно один из участников главного поединка UFC Vegas 51 встретиться со шведским бойцом.

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