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    В Швеции выступили против переизбрания Вяльбе в совет FIS

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    Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон выступила против переизбрания россиянки Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

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    Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), состоит в совете FIS с июня 2021 года. Выборы нового состава пройдут 26 мая в Милане.

    «Мы тесно сотрудничаем с Норвегией и Финляндией по этому вопросу.

    Конечно, Швеция вычеркнет имя Вяльбе из списка кандидатов. Естественно, мы не будем голосовать за нее.

    Одно дело — не голосовать за нее, но должна ли она сама иметь возможность голосовать? Должна ли она вообще иметь право баллотироваться?

    Хотим принять меры, чтобы отстранить Вяльбе от выборов, именно так. Мы хотим обсудить это в дальнейшем», — сказала Маттссон Expressen.

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