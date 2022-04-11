Ян — Стерлинг: снова скандал. Обзор UFC 273

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле состоялся турнир UFC 273. Было два титульных поединка и несколько встреч с участием бойцов из топ-10

Ранний предварительный кард

Турнир в Джексонвилле открыл бой в легчайшем весе между Хулио Арсе и Даниэлем Сантосом. Бразилец в первом раунде занял центр октагона и пытался завладеть инициативой. Хулио Арсе, в свою очередь, грамотно выбрасывал удары с дальней дистанции. При этом более опытный американец бил сил сильнее и точнее. Поединок продлился все три раунда, и все судьи отдали победу Арсе (30-27, 30-27, 29-28).

Следующий поединок проходил с участием девушек в промежуточной весовой категории. И Пьера Родригес, и Кей Хэнсен пока что не входят в топ-15. Этот поединок дошел до решения судей. Получился он максимально близким. И Пьера, и Кей точно обрабатывали друг друга по голове и корпусу, но нокаута не случилось. На судейских карточках был зафиксирован одинаковый счет 29-28 в пользу Пьеры Родригес. Эта победа стала для нее восьмой в карьере, и пока что венесуэльская спортсменка не знает поражений.

Олейник одолел Вандеру в первом раунде

Алексей Олейник globallookpress.com

Этот бой закрыл ранний предварительный кард, и он стоял особняком для всех поклонников смешанных единоборств из России, потому что на UFC 273 принимал участие Алексей Олейник. Ему уже 44 года и начал свою карьеру «дядя Леша» еще в 20-м веке. Последние три боя в UFC Алексей проиграл.

Его оппонентом на прошедшем турнире был американец Джаред Вандераа. Он моложе Олейника на 15 лет, но выступает пока что не очень удачно. Последние два поединка Джаред проиграл. В данном бою сложно было предположить, кто победит. За Вандерой молодость, а за Олейником опыт. Однако навыки Алексея в борьбе, действительно, впечатляют.

Заранее предполагалось, что работа в партере может стать решающим фактором успеха для российского бойца. Так оно и получилось в итоге. Уже в первом раунде Олейник провел удушающий прием и Джаред Вандераа сдался. Это победа стала для Алексея 60-ой в карьере. Сам боец заявил, что завершать карьеру еще не собирается.

Предварительный кард

Поединок между Микки Галлом и Майком Мэллотом был первым на стадии предварительного карда. И здесь все закончилось очень быстро. Уже в первом раунде канадец отправил своего оппонента в нокаут. Для Микки Галла это уже четвертая победа кряду в профессиональной карьере.

В следующем бою в женском легчайшем дивизионе сошлись Аспен Лэдд и Ракель Пеннингтон. Обе девушки входят в топ-10 и обе находятся в довольно неплохой форме. Точные попадания были и со стороны Лэдд, и со стороны Пеннигнтон. В первых двух раундах девушки потратили много сил и в заключительной пятиминутке бой уже проходил в клинче у сетки. Все три судьи отдали победу Ракель Пениннгтон. Сейчас у нее винстрик из четырех побед кряду и это уже серьезная заявка на титульный бой.

После девушек в октагон вышли два соотечественника из Америки Энтони Эрнандес и Джош Фремд. Бой проходил в среднем весе. Для Фремда это был дебют в UFC. Эрнандес последние свои бои выиграл удушающими приемами. Закончить бой досрочно против менее опытного соперника не получилось. Декласса тоже не было и поединок прошел все три раунда. Можно сказать, что Эрнандес забрал победу на опыте, но Фремд местами смотрелся тоже неплохо.

Закрывал предварительный кард бой между Ианом Гарри и Доррианом Уиксом в полусреднем дивизионе. Ирландский спортсмен шел на очень хорошей серии из 10 побед кряду. При этом большинство своих боев Иан выигрывал досрочно. Однако финишировать, крепко стоящего на ногах Дорриана Уикса у Гарри не вышло. Бой продлился все три раунда и ирландец забрал победу единогласным решением судей, что было вполне ожидаемо.

Главный кард

Открывал главный кард поединок в легкой весовой категории с участием двух возрастных бойцов. Винсу Пичелу 39 лет, а Марку Мадсену 37. В силу возраста спортсменов поединок получился не на самых максимальных скоростях. Марк Мадсен в данном бою смотрелся ярче своего соперника. По итогам трех раундов он единогласным решением судей забрал победу (30-27, 30-27, 29-28).

Следующий поединок состоялся в минимальном женском весе с участием Маккензи Дерн и Тиши Торрес. Обе девушки являются представителями топ-10 и занимают пятую и седьмую строчку в рейтинге. Маккензи выигрывала на протяжении четырех боев подряд, пока не уступила Марине Родригес.

Тиша Торрес свои последние три боя выиграла, и четвертая победа могла сделать ее претендентом на чемпионский пояс. Здесь нокаута тоже не случилось. Маккензи Дерн завоевала победу раздельным решением судей. Таким образом, она закрыла свое предыдущее поражение. Не исключено, что теперь следующим претендентом на титул может стать именно Маккензи Дерн.

Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс показали бой вечера

Хамзат Чимаев globallookpress.com

Накануне Хамзат Чимаев обещал финишировать Бернса. В первом раунде у шведского спортсмена была такая возможность, однако полторы минуты контроля в партере позволили набрать только некоторое количество очков. Бразилец же сдаваться раньше времени не собирался. Гилберт Бернс грамотно встречал Хамзата джебами и постоянно на готове держал правую руку для своего фирменного бокового кросса.

Но Чимаев постоянно накидывал удары с дальней дистанции. На этот раз борьбы от шведа было не так уж и много и бой большую часть времени проходил в стойке. Все судьи отдали победу Хамзату Чимаеву. Вот как боец прокомментировал ход прошедшего поединка:

Хамзат Чимаев Боец UFC Я слишком хотел нокаутировать его, с первой и до последней секунды боя, был возбужден, это было неправильно. Тренер говорил мне начинать бой медленно, работать с джеба, финтить. В следующий раз мне нужно быть умнее

Следующим соперником Хамзата Чимаева должен стать Колби Ковингтон.

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг — реванш, которого ждали все

Весь мир помнит, как закончился предыдущий их поединок. Стерлинг оттягивал реванш, как мог и перед вторым боев наговорил много всего. Ян хотел досрочно закончить этот поединок и отправить Алджамейна в нокаут, однако все получилось не так, как рассчитывал россиянин.

Первый раунд прошел спокойно без мощных попаданий. И Петр Ян, и Алджамейн Стерлинг действовали довольно аккуратно. В стойке обладатель пояса рубиться точно не хотел. Его козырь — это работа в партере. Второй и третий раунд закончились в пользу Стерлинга.Алджамейн удачно пару раз прошел в ноги, а далее залеживал Яна. В общем-то, по-другому Стерлинг бы действовать и не смог.

Четвертый и пятый отрезок остались за россиянином. В чемпионских раундах уже Петр Ян удачно переводил в партер своего оппонента. Большую часть времени поединок проходил в борьбе. Победу раздельным решением судей одержал Алджамейн Стерлинг. Петр Ян заявил, что не согласен с рефери и ему нужен третий бой.

UFC 273: Стерлинг vs Ян 2 — Слова после боя

Впрочем, даже сам Дана Уайт сказал, что на этот раз судьи ошиблись.

Дана Уайт Глава UFC Мне кажется, судьи провалили бой. Я поставил 3:2 по раундам, но в другую сторону

Вот так закончился матч-реванш. Теперь же Стерлинг нацелен сразиться с Ти Джеем Диллашоу.

Волкановски не оставил «кореейскому зомби» ни единого шанса

Александр Волкановски и Чхан Чон Сон globallookpress.com

В главном бою вечера Александр Волкановски защищал свой пояс против Чхан Чон Сона. Австралиец в UFC не знает поражений, и он побил уже почти всех мастодонтов в полулегком дивизионе. Не стал исключением и «корейский зомби». В титульном бою Чхан Сон Чон практически ничего не показал.

Кореец пропускал слишком много ударов, но удивительным образом стоял на ногах. Судья не стал жертвовать здоровьем бойца и остановил поединок в четвертом раунде. Волкановски провел очередную успешную защиту. До сих пор австралиец является непобедимым чемпионом UFC.