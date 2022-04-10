Александр Большунов выиграл 70-километровый марафон классикой на чемпионате России

Александр Большунов Фото: globallookpress.com
Вторым финишировал Илья Семиков. Тройку призёров замкнул Андрей Ларьков.
За 20 километров до финиша Семиков предпринял попытку оторваться от основной группы, переложиться к нему смог только Большунов. Тандем лидеров не распался до последнего километра дистанции, ближе к финишу Большунову всё же удалось уйти от Семикова.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мончегорск. Марафон, 70 км, классический стиль. Мужчины.
1. Александр Большунов — 3:09.34,0.
2. Илья Семиков — отставание +6,2.
3. Андрей Ларьков +1.32,7.