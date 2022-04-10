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    Александр Большунов выиграл 70-километровый марафон классикой на чемпионате России

    Прочие Лыжи
    В Мончегорске (Мурманская область) прошёл мужской марафон на 70 км классическим стилем в рамках чемпионата России — 2022 по лыжным гонкам. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Вторым финишировал Илья Семиков. Тройку призёров замкнул Андрей Ларьков.

    За 20 километров до финиша Семиков предпринял попытку оторваться от основной группы, переложиться к нему смог только Большунов. Тандем лидеров не распался до последнего километра дистанции, ближе к финишу Большунову всё же удалось уйти от Семикова.

    Лыжные гонки. Чемпионат России. Мончегорск. Марафон, 70 км, классический стиль. Мужчины.

    1. Александр Большунов — 3:09.34,0.
    2. Илья Семиков — отставание +6,2.
    3. Андрей Ларьков +1.32,7.

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