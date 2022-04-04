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    Bellator не будет давать титульные поединки россиянам

    Прочие Единоборства
    Американский промоушен Bellator отказался давать бойцам из России титульные поединки.

    Анатолий Токов
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    Анатолий Токов

    Об этом в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» рассказал российский спортсмен Анатолий Токов.

    «После октября нам пообещали бой на февраль, но как обычно почему-то американские бойцы отказываются драться. Не знаю, почему они так боятся русских. Потом Федор разговаривал по поводу меня, они все отказались, но в Bellator предложили бой за пояс 24 июня.

    Мы согласились и не стали ждать других боев. А недавно нам сказали, что пока русские не могут драться за титул, и поэтому на 24 июня мне титульный поединок не дадут, но обещают дать другой бой, пока не знаю с кем.

    Bellator не то чтобы не хочет. Есть президент организации Скотт Кокер, есть работники, они не против. Но люди, которым принадлежит Bellator, сказали, что не будут давать русским титульные бои. Немков и Кори Андерсон? Во-первых, у Вадика пояс все-таки, у них был бой объявлен до всех этих санкций, и поэтому они разрешили. Сказали, что объявили давно, уже билеты проданы», — сказал Токов.

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