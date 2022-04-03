Александр Большунов уверенно выиграл марафон на чемпионате России в Сыктывкаре

Александр Большунов Фото: globallookpress.com
Вторым финишировал Андрей Ларьков. Тройку призёров замкнул Андрей Мельниченко.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Сыктывкар. Марафон, 50 км, свободный стиль. Мужчины.
1. Александр Большунов — 2:09.29,4
2. Андрей Ларьков — отставание +21,4
3. Андрей Мельниченко +35,2
4. Артём Николаев +35,7
5. Павел Соловьёв +48,9
6. Алексей Виценко +50,3
8. Евгений Белов +52,9
20. Илья Семиков +2.47,3.
Ранее у женщин марафон выиграла олимпийская чемпионка в эстафете, чемпионка «Тур де Ски» и обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева.