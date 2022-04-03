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    Александр Большунов уверенно выиграл марафон на чемпионате России в Сыктывкаре

    Прочие Лыжи
    В Сыктывкаре прошла заключительная гонка чемпионата России — 2022 по лыжным гонкам — мужской марафон свободным стилем. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Вторым финишировал Андрей Ларьков. Тройку призёров замкнул Андрей Мельниченко.

    Лыжные гонки. Чемпионат России. Сыктывкар. Марафон, 50 км, свободный стиль. Мужчины.

    1. Александр Большунов — 2:09.29,4
    2. Андрей Ларьков — отставание +21,4
    3. Андрей Мельниченко +35,2
    4. Артём Николаев +35,7
    5. Павел Соловьёв +48,9
    6. Алексей Виценко +50,3
    8. Евгений Белов +52,9
    20. Илья Семиков +2.47,3.

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