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    «Формула-1» официально утвердила «Гран-при Лас-Вегаса» с 2023 года

    Прочие Автоспорт Формула-1
    «Формула-1» официально утвердила проведение «Гран-при Лас-Вегаса» с сезона-2023.

    «Формула-1» официально утвердила «Гран-при Лас-Вегаса» с 2023 года
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    «Формула-1» официально утвердила «Гран-при Лас-Вегаса» с 2023 года

    Как сообщает официальный сайт организации, гонка будет ночной и пройдет в ноябре следующего года. Этап будет проходить в центре города, трасса будет проходить мимо знаменитых отелей и казино.

    Этап в Лас-Вегасе станет третьим американским в действующем календаре «Формулы-1», это произойдет впервые с 1982 года. Сейчас Гран-при на территории США проходят в Майами и Остине.

    Напомним, что этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе ранее проводился в 1981 и 1982 году.

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