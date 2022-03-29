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    • Большунов и Непряева завоевали золотые медали в разделке на чемпионате России
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    Большунов и Непряева завоевали золотые медали в разделке на чемпионате России

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    Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки на 15 километров с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Второе место с отставанием 20 секунд занял Ермил Вокуев. Замкнул тройку Илья Порошкин.

    25-летний спортсмен имеет девять олимпийских наград (3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые).

    Чемпионат России по лыжным гонкам-2022. Мужчины. 15 км, раздельный старт, классический стиль
    • 1. Александр Большунов — 37.58,6
    • 2. Ермил Вокуев — 19,8
    • 3. Илья Порошкин — 38,5
    • 4. Илья Семиков — 47,4
    • 5. Алексей Червоткин — 58,0
    • 6. Алексей Виценко — 1.02,7
    • 7. Иван Якимушкин — 1.08,6
    • 8. Евгений Белов — 1.09,1
    • 9. Денис Спицов — 1.27,9
    • 10. Александр Гребенько — 1.33,1
    • 11. Савелий Коростелев — 1.34,2
    • 12. Андрей Ларьков — 1.55,2...
    • 21. Андрей Собакарев — 2.37,2...
    • 34-35. Дмитрий Япаров — 3.18,8
    • 34-35. Александр Ившин — 3.18,8
    • 40. Александр Бессмертных — 3.26,6
    • 41. Петр Седов — 3.28,4...
    • 86. Евгений Дементьев — 6.39,6

    У женщин Наталья Непряева выиграла гонку на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом, преодолев дистанцию за 29 минут и 16 секунд.

    Второе место по итогам гонки заняла Алиса Жамбалова, которая проиграла Непряевой 40 секунд. На третьей строчке — Алия Иксанова, уступившая победительнице 52,1 секунды.

    Непряева стала семикратной чемпионкой России.

    Чемпионат России по лыжным гонкам-2022. Женщины. 10 км, раздельный старт, классический стиль
    • 1. Наталья Непряева — 29.16,0
    • 2. Алиса Жамбалова — 40,0
    • 3. Алия Иксанова — 52,1
    • 4. Екатерина Смирнова — 1.07,9
    • 5. Анастасия Рыгалина — 1.18,5
    • 6. Анастасия Кулешова — 1.28,9
    • 7. Ольга Царева — 1.42,1
    • 8. Дарья Непряева — 1.50,6
    • 9. Дарья Рогозина — 1.53,6
    • 10. Мария Истомина — 1.54,6
    • 11. Наталья Мекрюкова — 1.56,9...
    • 13. Ольга Кучерук — 2.03,4...
    • 18. Лилия Васильева — 2.21,9
    • 19. Алена Баранова — 2.24,2
    • 20. Елизавета Бекишева — 2.28,2
    • 21. Христина Мацокина — 2.32,2...
    • 28. Евгения Крупицкая — 2.47,6
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