Большунов и Непряева завоевали золотые медали в разделке на чемпионате России

Трехкратный олимпийский чемпионстал победителем гонки на 15 километров с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре.

Второе место с отставанием 20 секунд занял Ермил Вокуев. Замкнул тройку Илья Порошкин.

25-летний спортсмен имеет девять олимпийских наград (3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые).

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022. Мужчины. 15 км, раздельный старт, классический стиль 1. Александр Большунов — 37.58,6

2. Ермил Вокуев — 19,8

3. Илья Порошкин — 38,5

4. Илья Семиков — 47,4

5. Алексей Червоткин — 58,0

6. Алексей Виценко — 1.02,7

7. Иван Якимушкин — 1.08,6

8. Евгений Белов — 1.09,1

9. Денис Спицов — 1.27,9

10. Александр Гребенько — 1.33,1

11. Савелий Коростелев — 1.34,2

12. Андрей Ларьков — 1.55,2...

21. Андрей Собакарев — 2.37,2...

34-35. Дмитрий Япаров — 3.18,8

34-35. Александр Ившин — 3.18,8

40. Александр Бессмертных — 3.26,6

41. Петр Седов — 3.28,4...

86. Евгений Дементьев — 6.39,6

У женщин Наталья Непряева выиграла гонку на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом, преодолев дистанцию за 29 минут и 16 секунд.

Второе место по итогам гонки заняла Алиса Жамбалова, которая проиграла Непряевой 40 секунд. На третьей строчке — Алия Иксанова, уступившая победительнице 52,1 секунды.

Непряева стала семикратной чемпионкой России.