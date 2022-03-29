Большунов и Непряева завоевали золотые медали в разделке на чемпионате России

Александр Большунов Фото: globallookpress.com
Второе место с отставанием 20 секунд занял Ермил Вокуев. Замкнул тройку Илья Порошкин.
25-летний спортсмен имеет девять олимпийских наград (3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые).
Чемпионат России по лыжным гонкам-2022. Мужчины. 15 км, раздельный старт, классический стиль
- 1. Александр Большунов — 37.58,6
- 2. Ермил Вокуев — 19,8
- 3. Илья Порошкин — 38,5
- 4. Илья Семиков — 47,4
- 5. Алексей Червоткин — 58,0
- 6. Алексей Виценко — 1.02,7
- 7. Иван Якимушкин — 1.08,6
- 8. Евгений Белов — 1.09,1
- 9. Денис Спицов — 1.27,9
- 10. Александр Гребенько — 1.33,1
- 11. Савелий Коростелев — 1.34,2
- 12. Андрей Ларьков — 1.55,2...
- 21. Андрей Собакарев — 2.37,2...
- 34-35. Дмитрий Япаров — 3.18,8
- 34-35. Александр Ившин — 3.18,8
- 40. Александр Бессмертных — 3.26,6
- 41. Петр Седов — 3.28,4...
- 86. Евгений Дементьев — 6.39,6
У женщин Наталья Непряева выиграла гонку на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом, преодолев дистанцию за 29 минут и 16 секунд.
Второе место по итогам гонки заняла Алиса Жамбалова, которая проиграла Непряевой 40 секунд. На третьей строчке — Алия Иксанова, уступившая победительнице 52,1 секунды.
Непряева стала семикратной чемпионкой России.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2022. Женщины. 10 км, раздельный старт, классический стиль
- 1. Наталья Непряева — 29.16,0
- 2. Алиса Жамбалова — 40,0
- 3. Алия Иксанова — 52,1
- 4. Екатерина Смирнова — 1.07,9
- 5. Анастасия Рыгалина — 1.18,5
- 6. Анастасия Кулешова — 1.28,9
- 7. Ольга Царева — 1.42,1
- 8. Дарья Непряева — 1.50,6
- 9. Дарья Рогозина — 1.53,6
- 10. Мария Истомина — 1.54,6
- 11. Наталья Мекрюкова — 1.56,9...
- 13. Ольга Кучерук — 2.03,4...
- 18. Лилия Васильева — 2.21,9
- 19. Алена Баранова — 2.24,2
- 20. Елизавета Бекишева — 2.28,2
- 21. Христина Мацокина — 2.32,2...
- 28. Евгения Крупицкая — 2.47,6