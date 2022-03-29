Лыжник Дементьев решил завершить спортивную карьеру

Российский лыжникобъявил о завершении спортивной карьеры в 39-летнем возрасте.

Спортсмен занял 86-е место в гонке на 15 км с раздельным стартом на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре.

«Возможно, для меня это один из последних стартов на чемпионате страны. Это объявление о завершении карьеры? Да. Я сказал — возможно последняя.

Что можно чувствовать в последней гонке? Всё замечательно. По трассе замечательная поддержка была, хоть приходилось иногда терпеть, но в большей степени получал удовольствие», — сказал Дементьев в эфире «Матч ТВ».

Евгений Дементьев является олимпийским чемпионом Игр-2006 в дуатлоне 15+15 км.