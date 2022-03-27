Ферстаппен выиграл «Гран-при Саудовской Аравии», Леклер — второй

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Вторым финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку призеров напарник Леклера Карлос Сайнс.
Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл финишировали на десятом и пятом местах соответственно.
Николас Латифи из «Уильямса» разбил болид и не смог завершить гонку. Пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо, Фернандо Алонсо из «Альпин» и Валттери Боттас из «Альфа Ромео» сошли с трассы из-за технических проблем.
Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода не стартовал, столкнувшись с проблемой на установочных кругах.
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов
- 2. Шарль Леклер («Феррари») +0,549
- 3. Карлос Сайнс («Феррари») +8,097
- 4. Серхио Перес («Ред Булл») +10,800
- 5. Джордж Расселл («Мерседес») +32,732
- 6. Эстебан Окон («Альпин») +56,017
- 7. Ландо Норрис («Макларен») +56,124
- 8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.02,946
- 9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.04,308
- 10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.13,948
- 11. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1.22,215
- 12. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1.31,742
- 13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1 круг