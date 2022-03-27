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    Ферстаппен выиграл «Гран-при Саудовской Аравии», Леклер — второй

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 2-го этапа чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Саудовской Аравии».

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Вторым финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку призеров напарник Леклера Карлос Сайнс.

    Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл финишировали на десятом и пятом местах соответственно.

    Николас Латифи из «Уильямса» разбил болид и не смог завершить гонку. Пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо, Фернандо Алонсо из «Альпин» и Валттери Боттас из «Альфа Ромео» сошли с трассы из-за технических проблем.

    Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода не стартовал, столкнувшись с проблемой на установочных кругах.

    Гран-при Саудовской Аравии. Гонка
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов
    • 2. Шарль Леклер («Феррари») +0,549
    • 3. Карлос Сайнс («Феррари») +8,097
    • 4. Серхио Перес («Ред Булл») +10,800
    • 5. Джордж Расселл («Мерседес») +32,732
    • 6. Эстебан Окон («Альпин») +56,017
    • 7. Ландо Норрис («Макларен») +56,124
    • 8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.02,946
    • 9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.04,308
    • 10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.13,948
    • 11. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1.22,215
    • 12. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1.31,742
    • 13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
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