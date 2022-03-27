Ферстаппен выиграл «Гран-при Саудовской Аравии», Леклер — второй

Пилот «Ред Булл»стал победителем 2-го этапа чемпионата «Формулы-1» —

Вторым финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку призеров напарник Леклера Карлос Сайнс.

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл финишировали на десятом и пятом местах соответственно.

Николас Латифи из «Уильямса» разбил болид и не смог завершить гонку. Пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо, Фернандо Алонсо из «Альпин» и Валттери Боттас из «Альфа Ромео» сошли с трассы из-за технических проблем.

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода не стартовал, столкнувшись с проблемой на установочных кругах.