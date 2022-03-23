Рылов: На мой взгляд, FINA открыла очень странное дисциплинарное дело

Двукратный олимпийский чемпионотреагировал на решение дисциплинарной комиссии(FINA) возбудить дело против него.

«Если честно, очень удивлен тем, что против меня открыли дисциплинарное дело. Неприятная ситуация возникла, будем разбираться.

Наверное, сейчас надо будет разбираться с Федерацией, писать им протест, объяснять что-то, доказывать.

По мнению всего мира и международной Федерации плавания я не имею права посещать концертное мероприятие в столице своей родины — это безумие какое-то!

На мой взгляд, они открыли очень странное дисциплинарное дело», — сказал Рылов «Спорт-Экспрессу».

Возможным нарушением правил FINA в организации назвали участие Рылова в в митинге-концерте, посвященном восьмилетию вхождения Крыма в состав России 18 марта.