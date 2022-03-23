Рылов: На мой взгляд, FINA открыла очень странное дисциплинарное дело

Евгений Рылов Фото: globallookpress.com
«Если честно, очень удивлен тем, что против меня открыли дисциплинарное дело. Неприятная ситуация возникла, будем разбираться.
Наверное, сейчас надо будет разбираться с Федерацией, писать им протест, объяснять что-то, доказывать.
По мнению всего мира и международной Федерации плавания я не имею права посещать концертное мероприятие в столице своей родины — это безумие какое-то!
На мой взгляд, они открыли очень странное дисциплинарное дело», — сказал Рылов «Спорт-Экспрессу».
Возможным нарушением правил FINA в организации назвали участие Рылова в в митинге-концерте, посвященном восьмилетию вхождения Крыма в состав России 18 марта.