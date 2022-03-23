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    Рылов: На мой взгляд, FINA открыла очень странное дисциплинарное дело

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    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов отреагировал на решение дисциплинарной комиссии Международной федерации плавания (FINA) возбудить дело против него.

    Евгений Рылов
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    Евгений Рылов

    «Если честно, очень удивлен тем, что против меня открыли дисциплинарное дело. Неприятная ситуация возникла, будем разбираться.

    Наверное, сейчас надо будет разбираться с Федерацией, писать им протест, объяснять что-то, доказывать.

    По мнению всего мира и международной Федерации плавания я не имею права посещать концертное мероприятие в столице своей родины — это безумие какое-то!

    На мой взгляд, они открыли очень странное дисциплинарное дело», — сказал Рылов «Спорт-Экспрессу».

    Возможным нарушением правил FINA в организации назвали участие Рылова в в митинге-концерте, посвященном восьмилетию вхождения Крыма в состав России 18 марта.

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