FINA открыла дисциплинарное дело против Рылова из-за посещения концерта-митинга в «Лужниках»

(FINA) открыла дисциплинарное дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона россиянина

«Дисциплинарная комиссия FINA возбудила дело против российского пловца Евгения Рылова за возможное нарушение правил FINA после его предполагаемого участия в митинге на стадионе "Лужники" в Москве.

Исполнительный директор FINA потребовал ускорить разбирательство», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

18 марта Рылов принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию вхождения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

Ранее Евгений Рылов в знак протеста снялся с ЧМ по водным видам спорта, который пройдет летом в Будапеште. На тот момент россияне могли выступать на турнире в нейтральном статусе.

Позднее FINA объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия во всех турнирах под своей эгидой до конца 2022 года.