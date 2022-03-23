ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александер Чеферин и Нассер Аль-ХелайфиЛишь бы о Суперлиге забыли. УЕФА меняет финансовые правила ради комфорта топ-клубов
  • 19:27
    • «Трактор» разгромил «Салават» в Уфе, сравняв счет в серии
  • 19:16
    • СМИ: «Ак Барс» склоняется к замене Квартальнова на Билялетдинова
  • 18:09
    • Сакамото выиграла короткую программу ЧМ-2022, Хендрикс — 2-я
  • 16:47
    • Кроос: Матч с «Барселоной» нужно забыть. «Реал» был бандой неудачников
    Все новости спорта

    FINA открыла дисциплинарное дело против Рылова из-за посещения концерта-митинга в «Лужниках»

    Прочие Водные виды Вокруг спорта
    Международная федерация плавания (FINA) открыла дисциплинарное дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона россиянина Евгения Рылова.

    Евгений Рылов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Рылов

    «Дисциплинарная комиссия FINA возбудила дело против российского пловца Евгения Рылова за возможное нарушение правил FINA после его предполагаемого участия в митинге на стадионе "Лужники" в Москве.

    Исполнительный директор FINA потребовал ускорить разбирательство», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

    18 марта Рылов принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию вхождения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

    Ранее Евгений Рылов в знак протеста снялся с ЧМ по водным видам спорта, который пройдет летом в Будапеште. На тот момент россияне могли выступать на турнире в нейтральном статусе.

    Позднее FINA объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия во всех турнирах под своей эгидой до конца 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Затащит ли ЦСКА серию всухую?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Салават Юлаев» вновь покажет высокую результативность?
  • «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Сборная Италии одержит победу в этом матче
  • Италия U19 — Германия U19. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 24 марта
  • Завтра в 22:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Каролина — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Португалия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айлендерс — Детройт
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бостон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному