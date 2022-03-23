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    Чемпион ОИ Евгений Рылов снялся с Чемпионата Мира в знак поддержки отстранённых россиян

    Прочие Плавание
    Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов объявил, что не будет выступать на чемпионате мира, который пройдёт в Будапеште летом 2022 года.

    Евгений Рылов
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    Евгений Рылов

    По словам спортсмена, он сделал это в знак поддержки отстранённых россиян. Российские пловцы имеют право выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

    «В знак поддержки российских паралимпийцев, в знак поддержки всех российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, я отказываюсь ехать на чемпионат мира 2022 года этим летом.

    Я считаю, что, теряя конкуренцию, спорт теряет развитие. Как бы грустно это ни звучало, но спорт не может двигаться без достойных конкурентов. Выводы должны сделать федерации о том, в каком направлении они хотят развивать спорт и то ли хотел видеть Пьер де Кубертен, когда инициировал организацию Олимпийских игр, которые должны были объединять людей», — написал Рылов в соцсетях.

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