Олимпийский чемпион Дестье завершит карьеру по окончании нынешнего сезона

Французский биатлонистобъявил, что завершит карьеру после сезона-2021/22.

30-летний Дестье выступит на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Осло с 17 по 20 марта.

«На этой неделе я проведу последний этап Кубка мира. Мне пора уходить из биатлона. После 10 лет на мировой арене я хочу заняться чем-то другим.

Я любил каждый момент, каждую гонку, каждую эмоцию. Я осуществил мечты, которые у меня были.

Спасибо тем, кто помог мне расти, кто верил в меня, кто поддерживал меня и позволил мне испытать эту прекрасную страсть. Пришло время наслаждаться семьей и друзьями», — написал спортсмен в своих соцсетях

Дестье стал олимпийским чемпионом в смешанной эстафете на Играх-2018, а на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевал серебро в эстафете.

Также Дестье становился чемпионом мира в 2019 году. На этапах Кубка мира Дестье 31 раз попадал на подиум и одержал 13 побед.