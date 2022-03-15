ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан Лапорта«Барселона» решит проблему с потолком зарплат, но вряд ли подпишет Холанда
  • 18:56
    • CAS оставил в силе запрет на участие российских команд в турнирах УЕФА
  • 23:48
    • Spotify станет титульным спонсором «Барсы», стадион «Камп Ноу» впервые переименуют
  • 23:03
    • Игбун покинул «Нижний Новгород»
    Все новости спорта

    Олимпийский чемпион Дестье завершит карьеру по окончании нынешнего сезона

    Прочие Биатлон
    Французский биатлонист Симон Дестье объявил, что завершит карьеру после сезона-2021/22.

    Симон Дестье
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симон Дестье

    30-летний Дестье выступит на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Осло с 17 по 20 марта.

    «На этой неделе я проведу последний этап Кубка мира. Мне пора уходить из биатлона. После 10 лет на мировой арене я хочу заняться чем-то другим.

    Я любил каждый момент, каждую гонку, каждую эмоцию. Я осуществил мечты, которые у меня были.

    Спасибо тем, кто помог мне расти, кто верил в меня, кто поддерживал меня и позволил мне испытать эту прекрасную страсть. Пришло время наслаждаться семьей и друзьями», — написал спортсмен в своих соцсетях

    Дестье стал олимпийским чемпионом в смешанной эстафете на Играх-2018, а на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевал серебро в эстафете.

    Также Дестье становился чемпионом мира в 2019 году. На этапах Кубка мира Дестье 31 раз попадал на подиум и одержал 13 побед.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остались ли у Роналду голы для «Атлетико»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • «Аякс» победит в результативном матче
  • «Аякс» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сможет ли Рублев взять реванш у Тиафо?
  • Рублев — Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Сиэтл — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Астана — Актобе
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Монфис — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Надаль — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Норри — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Синнер — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Оттава — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному