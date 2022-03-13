Норвежец Эрлен Бьонтегорд выиграл общий зачёт Кубка IBU среди мужчин. Томшин — 9-й

На второй и третьей позиции общего зачёта Кубка IBU также расположились норвежцы. Вторым стал Ховард Богетвейт (647), тройку лучших замкнул Сверре Дален Аспенс (639).
Лучшим из россиян в общем зачёте стал Василий Томшин, набравший 467 баллов и расположившийся на девятом месте.
Общий зачёт Кубка IBU сезона-2021/2022
1. Эрлен Бьонтегорд (Норвегия) — 829
2. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 647
3. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — 639
4. Лукас Фрацшер (Германия) — 605
5. Юстус Штрелов (Германия) — 565
6. Эмильен Клод (Франция) — 549
7. Александр Фьельд Андерсен (Норвегия) — 548
8. Филипп Хорн (Германия) — 484
9. Василий Томшин (Россия) — 467
10. Йоханнес Дале (Норвегия) — 402
16. Антон Бабиков (Россия) — 351
17. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 343
18. Никита Поршнев (Россия) — 306
21. Александр Поварницын (Россия) — 240
22. Пётр Пащенко (Россия) — 234
56. Дмитрий Иванов (Россия) — 110
57. Михаил Первушин (Россия) — 109
64. Максим Цветков (Россия) — 96
93. Евгений Гараничев (Россия) — 54
118. Матвей Елисеев (Россия) — 25
125. Кирилл Стрельцов (Россия) — 21.