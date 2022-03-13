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    Норвежец Эрлен Бьонтегорд выиграл общий зачёт Кубка IBU среди мужчин. Томшин — 9-й

    Прочие Биатлон
    Норвежский биатлонист Эрлен Бьонтегорд выиграл общий зачёт Кубка IBU сезона-2021/2022. По сумме всех личных гонок сезона он набрал 829 очков, обойдя на 182 очка своего ближайшего преследователя.

    Эрлен Бьонтегорд
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    Эрлен Бьонтегорд

    На второй и третьей позиции общего зачёта Кубка IBU также расположились норвежцы. Вторым стал Ховард Богетвейт (647), тройку лучших замкнул Сверре Дален Аспенс (639).

    Лучшим из россиян в общем зачёте стал Василий Томшин, набравший 467 баллов и расположившийся на девятом месте.

    Общий зачёт Кубка IBU сезона-2021/2022

    1. Эрлен Бьонтегорд (Норвегия) — 829
    2. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 647
    3. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — 639
    4. Лукас Фрацшер (Германия) — 605
    5. Юстус Штрелов (Германия) — 565
    6. Эмильен Клод (Франция) — 549
    7. Александр Фьельд Андерсен (Норвегия) — 548
    8. Филипп Хорн (Германия) — 484
    9. Василий Томшин (Россия) — 467
    10. Йоханнес Дале (Норвегия) — 402
    16. Антон Бабиков (Россия) — 351
    17. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 343
    18. Никита Поршнев (Россия) — 306
    21. Александр Поварницын (Россия) — 240
    22. Пётр Пащенко (Россия) — 234
    56. Дмитрий Иванов (Россия) — 110
    57. Михаил Первушин (Россия) — 109
    64. Максим Цветков (Россия) — 96
    93. Евгений Гараничев (Россия) — 54
    118. Матвей Елисеев (Россия) — 25
    125. Кирилл Стрельцов (Россия) — 21.

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