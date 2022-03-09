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    Французский производитель лыж приостановил сотрудничество с Большуновым

    Прочие Лыжи Вокруг спорта
    Французская компания-производитель лыж Rossignol приостановила сотрудничество с Александром Большуновым и другими российскими лыжниками.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Представителям компании не понравилось, что Большунов выложил у себя в инстаграме фотографию в форме сборной СССР.

    «Мы связались с Большуновым и объяснили, что не одобряем подобное. Он понял, что совершил ошибку, и удалил пост», — приводит РИА «Новости» слова спортивного директора компании Колина Барбе.

    Представитель Rossignol также заявил, что компания полностью поддерживает решения международных ассоциаций о недопуске россиян до ближайших этапов Кубка мира по лыжным гонкам. Сама компания прекратила сотрудничество с российскими спортсменами 1 марта.

    Отмечается, что Большунов может использовать те лыжи, что ему уже были поставлены. Но компании пока не планирует поставлять в Россию новые партии лыжного инвентаря.

    «Думаю, Большунов и дальше будет бегать на лыжах компании Rossignol, потому что у него большой запас. Раз Rossignol прекратил сотрудничество, то дальнейшие контрактные обязательства Александр выполнять не обязан.

    В чём заключается сама приостановка сотрудничества? Не будут давать новые лыжи. Другое дело, что Саша Большунов имеет очень хорошие отношения с сервисерами, с самой фирмой Rossignol.

    Он получил много хороших новых последних моделей лыж, что их хватит как минимум на ещё один сезон. Полагаю, что вся ситуация прекратится и немного стабилизируется, и всё восстановится», — цитирует «Чемпионат» генерального менеджера сборной России Юрия Чарковского.

    Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации в связи с ситуацией в Украине.

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