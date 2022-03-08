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    Все новости спорта

    FINA по новому уставу сможет не допускать российских пловцов к турнирам

    Прочие Плавание
    Бюро Международной федерации плавания (FINA) приняло новый устав, который дает право не допускать к соревнованиям под эгидой организации российских и белорусских пловцов, а также официальных лиц, представляющих эти страны.

    FINA
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    FINA

    Бюро FINA по-прежнему выступает против полного запрета спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах — они могут делать это в нейтральном статусе.

    В то же время руководство FINA признало, что опасения по поводу безопасности спортсменов и проведения соревнований могут в некоторых случаях служить основанием для исключения спортсменов и/или команд при определенных обстоятельствах.

    «FINA потенциально может запретить спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии посещать любые предстоящие мероприятия FINA, если их присутствие угрожает безопасности и благополучию спортсменов или ставит под угрозу проведение соревнований.

    FINA будет внимательно просматривать все мероприятия в календаре, прежде чем принимать решение об отстранении спортсменов или команд от участия в них.

    Эти проверки будут уважать всех спортсменов и их права, а также обеспечивать безопасное проведение мероприятий FINA», — говорится в заявлении.

    Ранее FINA отменила юниорский чемпионат мира по плаванию, который должен был пройти в Казани с 23 по 28 августа, этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани.

    Также 8 марта в Санкт-Петербурге не состоится матч Мировой лиги по водному поло между мужскими сборными России и Греции. В 2022 году в Казани планируется проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде (17-22 декабря).

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