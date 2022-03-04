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    FIS отменила финал Кубка мира по лыжным гонкам

    Прочие Лыжи
    Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене финала Кубка мира по лыжным гонкам в текущем сезоне.

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    Изначально соревнования должны были пройти 18-20 марта в Тюмени, но были перенесены. В пятницу, 4 марта, FIS сообщила, что найти новое место проведения не удалось.

    Таким образом, последний этап Кубка мира состоится 11-13 марта в шведском Фалуне.

    Напомним, что ранее совет FIS единогласно принял решение в соответствии с рекомендацией МОК — ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона-2021/22.

    В общем зачете Кубка мира cейчас лидирует россиянка Наталья Непряева с запасом в 252 очка от ближайшей преследовательницы — американки Джесси Диггинс.

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