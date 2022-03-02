Российские биатлонисты отстранены от участия в эстафетах на ЮЧМ в США Фото: globallookpress.com
«Накануне организаторы соревнований уведомили нашу команду о том, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в мировом первенстве», — говорится в заявлении.
Эстафета 4 х 7,5 км среди юниоров стартует 2 марта в 21:00 мск, эстафета 4 х 6 км среди юниорок начнется в 00:00 мск.
На турнире в Солджер-Холлоу российская команда не завоевала медалей.