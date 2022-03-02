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    Российские биатлонисты отстранены от участия в эстафетах на ЮЧМ в США

    Прочие Биатлон
    Сборная России по биатлону отстранена от участия в эстафетных гонках на юниорском чемпионате мира в США, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

    Российские биатлонисты отстранены от участия в эстафетах на ЮЧМ в США
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    Российские биатлонисты отстранены от участия в эстафетах на ЮЧМ в США

    «Накануне организаторы соревнований уведомили нашу команду о том, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в мировом первенстве», — говорится в заявлении.

    Эстафета 4 х 7,5 км среди юниоров стартует 2 марта в 21:00 мск, эстафета 4 х 6 км среди юниорок начнется в 00:00 мск.

    На турнире в Солджер-Холлоу российская команда не завоевала медалей.

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