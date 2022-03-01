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    Елена Вяльбе: Международный сезон для нас закончен

    Прочие Лыжи
    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила об окончании международного сезона для российских спортсменов.

    Елена Вальбе
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    Елена Вальбе

    «Международный сезон для нас закончен. Будем участвовать во внутрироссийских соревнованиях. Будем ли вместо этапов Кубка мира организовывать какие-то старты, решим вместе с министерством спорта», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

    Таким образом, россиянин Александр Большунов потерял шансы догнать лидера Кубка мира норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Наталья Непряева также не сможет набрать очки в оставшихся гонках и рискует упустить победу в общем зачёте, несмотря на большой отрыв от американки Джессики Диггинс и шведки
    Эббы Андерссон.

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