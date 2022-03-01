Елена Вяльбе: Международный сезон для нас закончен

Президент Федерации лыжных гонок Россиизаявила об окончании международного сезона для российских спортсменов.

«Международный сезон для нас закончен. Будем участвовать во внутрироссийских соревнованиях. Будем ли вместо этапов Кубка мира организовывать какие-то старты, решим вместе с министерством спорта», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Таким образом, россиянин Александр Большунов потерял шансы догнать лидера Кубка мира норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Наталья Непряева также не сможет набрать очки в оставшихся гонках и рискует упустить победу в общем зачёте, несмотря на большой отрыв от американки Джессики Диггинс и шведки

Эббы Андерссон.

Ранее Ассоциация лыжного спорта Норвегии отказала российским спортсменам в участии на этапе Кубка мира в Норвегии. Норвежская ассоциация лыжного спорта проинформировала Международную федерацию лыжного спорта (FIS), что предстоящие соревнования в Норвегии пройдут без участия России и Беларуси, независимо от того, к какому решению придёт Международная федерация лыжного спорта (FIS).