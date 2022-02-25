МОК призывает перенести или отменить все соревнования в России и Белоруссии

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) обратился ко всем международным федерациям перенести или отменить спортивные мероприятия, запланированные в России и Белоруссии.

«Необходимо принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Белоруссии и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует никаких мероприятий в этих странах», — указано в сообщении.

Кроме того, организация призывает отказаться от использования национальных флагов и гимнов России и Белоруссии.

24 февраля Российская Федерация начала военную операцию в Украине, в связи с чем и начали поступать данные призывы.