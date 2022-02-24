Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксПрочие
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоналду снова не забил. «МЮ» отскочил в Мадриде благодаря голу 19-летнего шведа
  • 18:48
    • Источник: Польша при поддержке Чехии и Швеции откажется играть с Россией в стыках ЧМ-2022
  • 18:33
    • УЕФА осудил Россию из-за ситуации на Украине: Готовы протянуть руку помощи украинскому народу
  • 16:23
    • Источник: УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из России
  • 19:57
    • Степанова выиграла бронзу в классической гонке на 10 км на ЧМ среди юниоров и молодежи
  • 19:24
    • Евролига перенесла матчи ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа
    Все новости спорта

    Шведская лыжная федерация объявила о бойкоте соревнований в России

    Прочие Лыжи
    Шведская лыжная ассоциация объявила, что не будет выставлять своих спортсменов на соревнования, которые проходят на территории России на фоне ситуации с Украиной.

    Шведские лыжники не поедут в Россию
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шведские лыжники не поедут в Россию

    18–20 марта в Тюмени должен пройти этап Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования по ски-кроссу запланированы на 25–27 февраля в Челябинской области, 26–27 февраля — по лыжной акробатике в Ярославле и 5 марта в Москве.

    «Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях в России. Это касается и предстоящего этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс в "Солнечной долине" (спорткомплекс в Челябинской области — прим. ред).

    Сейчас в России находится сборная Швеции по этой дисциплине, безопасность наших атлетов — наш приоритет.

    Поэтому мы просим МИД Швеции о поддержке, чтобы гарантировать им безопасность во время пребывания в России и на пути домой», — приводятся слова главы ассоциации Карин Маттссон на официальном сайте организации.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» совершит яркий камбэк на поле «Бетиса»?
  • «Бетис» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Сможет ли «Барса» выиграть в Неаполе?
  • «Наполи» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.76
    •
  • «Лацио» одолеет «драконов»
  • «Лацио» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.17
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Бетис — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лацио — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Брага — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Милан — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Колорадо — Виннипег
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному