Шведская лыжная федерация объявила о бойкоте соревнований в России

объявила, что не будет выставлять своих спортсменов на соревнования, которые проходят на территории России на фоне ситуации с Украиной.

18–20 марта в Тюмени должен пройти этап Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования по ски-кроссу запланированы на 25–27 февраля в Челябинской области, 26–27 февраля — по лыжной акробатике в Ярославле и 5 марта в Москве.

«Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях в России. Это касается и предстоящего этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс в "Солнечной долине" (спорткомплекс в Челябинской области — прим. ред).

Сейчас в России находится сборная Швеции по этой дисциплине, безопасность наших атлетов — наш приоритет.

Поэтому мы просим МИД Швеции о поддержке, чтобы гарантировать им безопасность во время пребывания в России и на пути домой», — приводятся слова главы ассоциации Карин Маттссон на официальном сайте организации.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.