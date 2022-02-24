Степанова выиграла бронзу в классической гонке на 10 км на ЧМ среди юниоров и молодежи

Российская лыжницавыиграла бронзовую медаль в классической гонке на 10 км с раздельным стартом U23 на чемпионате мира среди юниоров и молодежи в Лигне (Норвегия).

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Вероника Степанова (справа) Фото: twitter.com/FISCrossCountry

Первое место заняла швейцарская лыжница Аня Вебер, второй стала Патриция Эйдука из Латвии (+1,3). Степанова проиграла лидеру 13,1 секунды.

В пятницу, 25 февраля, на турнире пройдет гонка классическим стилем с раздельным стратом у мужчин (10 км) и женщин (5 км) U20.