Степанова выиграла бронзу в классической гонке на 10 км на ЧМ среди юниоров и молодежи

Вероника Степанова (справа) Фото: twitter.com/FISCrossCountry
Первое место заняла швейцарская лыжница Аня Вебер, второй стала Патриция Эйдука из Латвии (+1,3). Степанова проиграла лидеру 13,1 секунды.
В пятницу, 25 февраля, на турнире пройдет гонка классическим стилем с раздельным стратом у мужчин (10 км) и женщин (5 км) U20.
Молодежный чемпионат мира до 23 лет. Гонка с раздельным стартом (КС). Женщины. 10 км.
- 1. Аня Вебер (Швейцария) — 29.59,8
- 2. Патриция Эйдука (Латвия) — 1,3
- 3. Вероника Степанова (Россия) — 13,1...
- 6. Анастасия Фалеева (Россия) — 28,1...
- 10. Елизавета Шалабода (Россия) — 1.16,0...
- 22. Алена Баранова (Россия) — 2.04,2