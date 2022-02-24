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    Драчев: У наших биатлонисток уже особо никаких шансов нет. Надо натаскивать молодежь

    Прочие Биатлон
    Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о составе сборной России на ближайшие этапы Кубка мира.

    Кристина Резцова
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    Кристина Резцова

    В мужской сборной России выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков и Максим Цветков.

    В женской команды выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Наталья Гербулова, Виктория Сливко.

    «Видимо, тренеры считают, что это оптимальный состав. Возможно, это так и есть, но можно было бы и наигрывать молодежь на будущее. Там у нас, допустим, есть Гореева. И вообще можно было и на юниоров внимание обратить.

    У наших биатлонисток, мне кажется, уже особо никаких шансов там нет. Натаскивать молодежь было бы более правильно. Одних и тех же возить? Не понимаю этого.

    А то, что Гербуловой и Сливко до этого не было, так они и на Кубке IBU еле-еле ходили. Что они там показали? Вообще ничего. Там единственный человек, кто с Европы мог бы выступать, это Буртасова, но ее почему-то опять не взяли. У них, видимо, свой взгляд на жизнь.

    Там же все равно кого везти. Если занимаешь 60-е — 70-е места, то нет разницы, кого туда везти. Что Нигматуллина, что Миронова, что Сливко. Ну, займут те же самые места. Нет никакой разницы! Никакой перспективы, никакого взгляда на будущее нет! Сегодняшним днем на все смотрят и совсем не пытаются заглянуть в будущее.

    Не выступала бы Резцова, вообще полная катастрофа была бы. Это хорошо, что она решила сразу после родов вернуться в спорт. Без нее это уже было бы выступление на конкретную двойку. 60-70-е места!

    Конечно, спокойно молодежь подключать. Они, если займут их сейчас, но по крайней мере у них огонь в глазах, азарт будет, а не то уныние, которое мы сейчас наблюдаем. На этот огонь в глазах хоть приятно смотреть будет.

    Саша Логинов два года назад был чемпионом мира, прекрасный спортсмен, а тут на Олимпийских играх занимает 38-е место. Такие результаты! Просто обидно за него», — сказал Драчев «Матч ТВ».

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