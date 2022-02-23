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    Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на юниорском ЧМ

    Прочие Лыжи
    Российские лыжницы завоевали серебряные медали в эстафетной гонке 4х3,3 км (классический и коньковый ход) на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Лигне (Норвегия).

    Дарья Непряева
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    Дарья Непряева

    За сборную России выступили Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева.

    Первое место заняла сборная Норвегии, уступившая россиянкам 0,1 секунды. На третьей строчке расположились немки.

    ЧМ-2022 среди юниоров. Женщины. Эстафета (4х3,3 км классическим и коньковым ходом)

    1. Норвегия (Мария Харц Меллинг, Эмма Киркеберг Мёрк, Тува Анин Брусвен-Йенсен, Анна Хегген) — 36.52,3
    2. Россия (Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева) +0,1
    3. Германия (Верена Файт, Германа Танхаймер, Лара Деллит, Хелен Хоффман) +5,4

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