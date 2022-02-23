Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на юниорском ЧМ

Дарья Непряева Фото: globallookpress.com
За сборную России выступили Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева.
Первое место заняла сборная Норвегии, уступившая россиянкам 0,1 секунды. На третьей строчке расположились немки.
ЧМ-2022 среди юниоров. Женщины. Эстафета (4х3,3 км классическим и коньковым ходом)
1. Норвегия (Мария Харц Меллинг, Эмма Киркеберг Мёрк, Тува Анин Брусвен-Йенсен, Анна Хегген) — 36.52,3
2. Россия (Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева) +0,1
3. Германия (Верена Файт, Германа Танхаймер, Лара Деллит, Хелен Хоффман) +5,4