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    Объявлены составы сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU

    Прочие Биатлон
    Союз биатлонистов России объявил мужские и женские составы на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Кубок мира. Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков, Максим Цветков.

    Кубок мира. Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Наталья Гербулова, Виктория Сливко.

    Кубок IBU. Мужчины: Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин, Михаил Бурундуков, Кирилл Бажин.

    Кубок IBU. Женщины: Евгения Буртасова, Лариса Куклина, Анастасия Гореева, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Алина Кудисова.

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