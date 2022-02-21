Объявлены составы сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU

Эдуард Латыпов Фото: globallookpress.com
Кубок мира. Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков, Максим Цветков.
Кубок мира. Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Наталья Гербулова, Виктория Сливко.
Кубок IBU. Мужчины: Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин, Михаил Бурундуков, Кирилл Бажин.
Кубок IBU. Женщины: Евгения Буртасова, Лариса Куклина, Анастасия Гореева, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Алина Кудисова.