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    Мужская сборная России проведёт матч квалификации ЧМ-2023 со Словакией в Москве

    Прочие Гандбол
    Мужская сборная России сыграет с победителем пары Бельгия — Словакия в отборочных матчах чемпионата мира по гандболу.

    Велимир Петкович
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    Велимир Петкович

    Первая встреча пройдёт в Москве, 14 апреля, во дворце спорта «Динамо». В случае победы Словакии ответный матч состоится 17 апреля в Прешове, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

    С 14 по 17 марта сборная России под руководством Велимира Петковича проведёт подготовительный сбор в Новогорске. Затем российские гандболисты отправятся на товарищеские встречи с Сербией в город Крагуевац, которые пройдут 18 и 19 марта.

    Мужской чемпионат мира по гандболу среди мужчин пройдёт в Польше и Швеции с 12 по 29 января 2023 года.

    Напомним, на недавнем чемпионате Европы сборная России переиграла команду Словакии со счётом 36:27.

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