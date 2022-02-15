Мужская сборная России проведёт матч квалификации ЧМ-2023 со Словакией в Москве

Мужская сборнаясыграет с победителем пары Бельгия — Словакия в отборочных матчах чемпионата мира по гандболу.

Первая встреча пройдёт в Москве, 14 апреля, во дворце спорта «Динамо». В случае победы Словакии ответный матч состоится 17 апреля в Прешове, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

С 14 по 17 марта сборная России под руководством Велимира Петковича проведёт подготовительный сбор в Новогорске. Затем российские гандболисты отправятся на товарищеские встречи с Сербией в город Крагуевац, которые пройдут 18 и 19 марта.

Мужской чемпионат мира по гандболу среди мужчин пройдёт в Польше и Швеции с 12 по 29 января 2023 года.

Напомним, на недавнем чемпионате Европы сборная России переиграла команду Словакии со счётом 36:27.