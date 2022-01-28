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    Богетвейт выиграл спринт на чемпионате Европы по биатлону, Поршнев — второй

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    На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Арбере (Германия), состоялся мужской спринт на 10 км. Победителем гонки стал норвежец Ховард Богетвейт. Он избежал промахов и преодолел дистанцию за 26 минут и 39 секунд.

    Никита Поршнев
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    Никита Поршнев

    Второе место занял россиянин Никита Поршнев. Он также точно стрелял и уступил победителю 20,6 секунды. Тройку лучших замкнул Лукас Фрачер из Германии. Он уступил Богетвейту 22,9 секунды, допустив один промах.

    Ещё один россиянин Пётр Пащенко занял четвёртое место, остановившись в шаге от пьедестала.

    Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт, мужчины, 10 км

    1. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 26:39.4 (0)
    2. Никита Поршнев (Россия) +20,6 (0)
    3. Лукас Фрачер (Германия) + 22,9 (1)
    4. Пётр Пащенко (Россия) + 23,4 (1).

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