Богетвейт выиграл спринт на чемпионате Европы по биатлону, Поршнев — второй

Никита Поршнев Фото: globallookpress.com
Второе место занял россиянин Никита Поршнев. Он также точно стрелял и уступил победителю 20,6 секунды. Тройку лучших замкнул Лукас Фрачер из Германии. Он уступил Богетвейту 22,9 секунды, допустив один промах.
Ещё один россиянин Пётр Пащенко занял четвёртое место, остановившись в шаге от пьедестала.
Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт, мужчины, 10 км
1. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 26:39.4 (0)
2. Никита Поршнев (Россия) +20,6 (0)
3. Лукас Фрачер (Германия) + 22,9 (1)
4. Пётр Пащенко (Россия) + 23,4 (1).