Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU. Лучший из россиян — 4-й

Василий Томшин Фото: globallookpress.com
В спринте приняли участие шесть россиян. Лучшим из них стал Василий Томшин, занявший четвёртое место.
Биатлон. Кубок IBU. 4-й этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Спринт. Мужчины, 10 км.
1. Синдре Фьелльхейм Йорде (Норвегия) — 23.54,5 (0 промахов)
2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — отставание +6,2 секунды (1)
3. Йоханнес Дале (Норвегия) +8,2 (2)
4. Василий Томшин (Россия) +12,8 (1)
5. Ховард Богетвейт (Норвегия) +18,2 (2)
6. Александер Фьелд Андерсен +26,0 (1)
11. Пётр Пащенко (Россия) +36,6 (1)
14. Никита Поршнев +44,9 (1)
16. Ильназ Мухамедзянов +1.02,6 (2)
33. Михаил Первушин +1.29,3 (2).