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    Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU. Лучший из россиян — 4-й

    Прочие Биатлон
    В Брезно-Осрблье (Словакия) прошла мужская спринтерская гонка в рамках четвёртого этапа Кубка IBU. Весь подиум заняли представители Норвегии. Победителем стал Синдре Фьелльхейм Йорде, серебро завоевал Эрленд Бьонтегорд, бронзу — Йоханнес Дале.

    Василий Томшин
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    Василий Томшин

    В спринте приняли участие шесть россиян. Лучшим из них стал Василий Томшин, занявший четвёртое место.

    Биатлон. Кубок IBU. 4-й этап. Брезно-Осрблье, Словакия
    Спринт. Мужчины, 10 км.

    1. Синдре Фьелльхейм Йорде (Норвегия) — 23.54,5 (0 промахов)
    2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — отставание +6,2 секунды (1)
    3. Йоханнес Дале (Норвегия) +8,2 (2)
    4. Василий Томшин (Россия) +12,8 (1)
    5. Ховард Богетвейт (Норвегия) +18,2 (2)
    6. Александер Фьелд Андерсен +26,0 (1)
    11. Пётр Пащенко (Россия) +36,6 (1)
    14. Никита Поршнев +44,9 (1)
    16. Ильназ Мухамедзянов +1.02,6 (2)
    33. Михаил Первушин +1.29,3 (2)    .

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