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    Латыпов сдал второй положительный тест на COVID-19

    Прочие БиатлонКоронавирус в спорте
    Российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал второй положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на старшего тренера сборной России Юрия Каминского.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Ранее, 6 декабря, Латыпов не попал в состав сборной России на спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе из-за первого положительного теста. Спортсмена изолировали от команды.

    «Сейчас команду на карантин закрыть не могут. Латыпов жил в одноместном номере — контакта первого типа с ним не было. Закрывают только тех, с кем заболевший контактировал больше 15 минут», — сказал Каминский «Чемпионату».

    Гонка пройдет 7 января и начнется в 13:30 по московскому времени. Сборную Россию в этом забеге представят Александр Поварницын, Данил Серохвостов, Александр Логинов, Карим Халили, Антон Бабиков и Максим Цветков.

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