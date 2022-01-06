Латыпов сдал второй положительный тест на COVID-19

Российский биатлонистсдал второй положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на старшего тренера сборной России

Ранее, 6 декабря, Латыпов не попал в состав сборной России на спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе из-за первого положительного теста. Спортсмена изолировали от команды.

«Сейчас команду на карантин закрыть не могут. Латыпов жил в одноместном номере — контакта первого типа с ним не было. Закрывают только тех, с кем заболевший контактировал больше 15 минут», — сказал Каминский «Чемпионату».

Гонка пройдет 7 января и начнется в 13:30 по московскому времени. Сборную Россию в этом забеге представят Александр Поварницын, Данил Серохвостов, Александр Логинов, Карим Халили, Антон Бабиков и Максим Цветков.