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    Спицов завоевал серебро в масс-старте в гору свободным стилем на «Тур де Ски»

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    Россиянин Денис Спицов занял второе место в мужском 10-километровом масс-старте в гору свободным стилем, которым завершилась лыжная многодневка «Тур де Ски».

    Денис Спицов
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    Денис Спицов

    Победу одержал норвежец Шур Рете, замкнул тройку призеров немец Фридрих Мох.

    Пятым финишировал норвежец Йоханнес Клебо, ставший победителем общего зачета многодневки.

    Еще один российский лыжник Александр Большунов стал седьмым.

    Кубок мира. Тур де Ски
    Мужчины. Масс-старт, 10 км (С)

    1. Шур Рете (Норвегия) — 31:42.1
    2. Денис Спицов (Россия) — 31:44.5
    3. Фридрих Мох (Германия) — 32:01.0
    4. Лукас Бегль (Германия) — 32:12.1
    5. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 32:17.0
    6. Иринеу Эстеве Альтимирас (Андорра) — 32:19.1
    7. Александр Большунов (Россия) — 32:20.2
    10. Артем Мальцев (Россия) — 32:33.2
    14. Иван Якимушкин (Россия) — 32:52.0
    17. Андрей Мельниченко (Россия) — 32:56.2
    25. Илья Семиков (Россия) — 33:11.9
    31. Алексей Червоткин (Россия) — 33:33.6
    54. Глеб Ретивых (Россия) — 35:53.4

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