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    Мальцев ответил на обвинения шведского лыжника

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Артём Мальцев отреагировал на обвинения в неспортивном поведении со стороны шведа Калле Хальфварссона, сообщает Expressen.

    Артём Мальцев
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    Артём Мальцев

    Хальфварссон после четвертьфинального забега заявил, что Мальцев намеренно сбил его темп и нарушил правила. Отметим, что Мальцев финишировал в том забеге шестым (последним), а Хальфварссон — 4-м.

    «Я просто старался ехать по той траектории, где лучше всего сцепление со снегом», — сказал Мальцев.

    «Тур де Ски» — 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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