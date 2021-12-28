Мальцев ответил на обвинения шведского лыжника

Российский лыжникотреагировал на обвинения в неспортивном поведении со стороны шведа, сообщает Expressen.

Хальфварссон после четвертьфинального забега заявил, что Мальцев намеренно сбил его темп и нарушил правила. Отметим, что Мальцев финишировал в том забеге шестым (последним), а Хальфварссон — 4-м.

«Я просто старался ехать по той траектории, где лучше всего сцепление со снегом», — сказал Мальцев.

«Тур де Ски» — 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.