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    Коган: Включение Муравьевой в состав сборной России на ЧЕ — это ошибка

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    Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал включение Софьи Муравьевой в состав сборной России на чемпионат Европы.

    Софья Муравьева
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    Софья Муравьева

    «К сожалению, включение Софью Муравьевой в список участников чемпионата Европы — это ошибка.

    Каталась девочка хорошо, но ей не хватает месяца и четырех дней, чтобы участвовать во взрослых соревнованиях. По правилам ISU нужно, чтобы человек родился не позже чем 1 июля 2006 года.

    Кто будет вместо нее? Вместо нее не будет никого», — сказал Коган Sport24.

    Фигуристка значилась среди запасных в составе сборной России на ЧЕ, который пройдет в Таллине с 10 по 16 января.

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