Коган: Включение Муравьевой в состав сборной России на ЧЕ — это ошибка

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР)прокомментировал включениев состав сборной России на чемпионат Европы.

«К сожалению, включение Софью Муравьевой в список участников чемпионата Европы — это ошибка.

Каталась девочка хорошо, но ей не хватает месяца и четырех дней, чтобы участвовать во взрослых соревнованиях. По правилам ISU нужно, чтобы человек родился не позже чем 1 июля 2006 года.

Кто будет вместо нее? Вместо нее не будет никого», — сказал Коган Sport24.

Фигуристка значилась среди запасных в составе сборной России на ЧЕ, который пройдет в Таллине с 10 по 16 января.