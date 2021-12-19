Колесников завоевал две золотых медали на ЧМ по плаванию за день

Российский пловецодержал победу на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира на короткой воде, проходящем в Абу-Даби.

В финальном заплыве он показал результат 22,66 секунды. Второе-третье места поделили немец Кристиан Динер и итальянец Лоренцо Мора.

Четвертым стал другой россиянин Павел Самусенко.

Чемпионат мира на короткой воде.

Мужчины. 50 м (спина)

1. Климент Колесников (Россия) — 22,66.

2. Кристиан Динер (Германия) и Лоренцо Мора (Италия) — по 22,90.

4. Павел Самусенко (Россия) — 22,93.

Напомним, что ранее Колесников завоевал золото на дистанции 100 м комплексным плаванием. 21-летний спортсмен финишировал с результатом 51,09 секунды.

Вторым стал представитель Норвегии Томоэ Хвас, проигравший победителю соревнований 0,26 секунды. Тройку лучших замкнул Томас Чеккон из Италии (+0,31).