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    Цветков стал третьим в спринте на этапе Кубка IBU

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Максим Цветков занял третье место в спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

    Максим Цветков
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    Максим Цветков

    Россиянин показал третий результат, уступив 0,1 секунды серебряному призеру Эрлену Бьонтегорду из Норвегии и 17,3 секунды — одержавшему победу норвежцу Ховарду Богетвейту.

    Биатлон. Кубок IBU
    Мужчины. Спринт, 10 км

    1. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 23:37,0 (1)
    2. Эрлен Бьонтегорд (Норвегия) +17,2 (2)
    3. Максим Цветков (Россия) +17,3 (1)
    4. Фабьен Клод (Франция) +18,4 (0)
    5. Харальд Леммерер (Австрия) +20,9 (0)
    6. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) +28,3 (1)...
    8. Антон Бабиков (Россия) +31,3 (0)...
    15. Никита Поршнев (Россия) +47,2 (1)...
    34. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +1:47,8 (4)...
    50. Матвей Елисеев (Россия) +2:13,7 (3)

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