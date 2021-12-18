Цветков стал третьим в спринте на этапе Кубка IBU

Трансферный дайджест. 7 декабря — 13 декабря

Кого «Реал» сделает самым высокооплачиваемым защитником мира, кто усилит полузащиту «Арсенала», кому вдруг понадобился Икарди, кто хочет сбежать из «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней