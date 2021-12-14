Гандболистка сборной России: Хорошо, что игра с Францией ничего не решала

Гандболистка женской сборной Россиипрокомментировала поражение от Франции в заключительном матче группового турнира чемпионата мира в Испании.

Российская команда заняла 2-е место в группе 1. В четвертьфинале россиянки 15 декабря сыграют с командой Норвегии.

«Не справились в защите, не справились с линейным игроком, допустили глупые ошибки в нападении, в ответ на которые нам забили голы.

Были атаки, которые казались стопроцентными, но, к сожалению, мы торопились, хотели быстро забить, что нам не удалось.

Защита у них, безусловно, хорошая, но не непроходимая. Сделаем выводы и пойдем дальше, хорошо, что эта игра пока ничего не решала.

Если так получится, что мы встретимся с ними еще раз, то мы уже будем научены этим опытом», — приводит слова Никитиной ТАСС.