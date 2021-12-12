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    Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе КМ, Казакевич — на 9-м месте

    Прочие Биатлон
    Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн одержала победу в гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

    Марте Олсбю-Ройселанн
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    Марте Олсбю-Ройселанн

    Норвежская биатлонистка допустила 1 промах и прошла дистанцию в 10 км за 30 минут и 4.1 секунды.

    Второй стала спортсменка из Белоруссии Анна Сола (3 промаха, +4.1), замкнула тройку призерок шведка Эльвира Эберг (1 промах, +23.3).

    Среди россиянок лучший результат показала Ирина Казакевич, которая финишировала девятой (2 промаха, +1:25.2), Кристина Резцова — 12-я, Ульяна Нигматуллина — 17-я, Валерия Васнецова — 28-я, Светлана Миронова — 34-я.

    Биатлон. Кубок мира
    Женщины. Гонка преследования. 10 км

    1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 30.04,1 (1 шт. круг)
    2. Анна Сола (Белоруссия) — отставание 4,1 (3)
    3. Эльвира Эберг (Швеция) — 23,3 (1)
    4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 48,1 (1)
    5. Ханна Эберг (Швеция) — 1.11,7 (5)
    6. Маркета Давидова (Чехия) — 1.15,6 (2)
    9. Ирина Казакевич (Россия) — 1.25,2 (2)
    12. Кристина Резцова (Россия) — 1.31,3 (4)
    17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.48,9 (2)
    27. Валерия Васнецова (Россия) — 2.17,4 (2)
    34. Светлана Миронова (Россия) — 2.43,0 (3)

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