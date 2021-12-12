Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе КМ, Казакевич — на 9-м месте

Норвежская биатлонистка допустила 1 промах и прошла дистанцию в 10 км за 30 минут и 4.1 секунды.
Второй стала спортсменка из Белоруссии Анна Сола (3 промаха, +4.1), замкнула тройку призерок шведка Эльвира Эберг (1 промах, +23.3).
Среди россиянок лучший результат показала Ирина Казакевич, которая финишировала девятой (2 промаха, +1:25.2), Кристина Резцова — 12-я, Ульяна Нигматуллина — 17-я, Валерия Васнецова — 28-я, Светлана Миронова — 34-я.
Биатлон. Кубок мира
Женщины. Гонка преследования. 10 км
1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 30.04,1 (1 шт. круг)
2. Анна Сола (Белоруссия) — отставание 4,1 (3)
3. Эльвира Эберг (Швеция) — 23,3 (1)
4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 48,1 (1)
5. Ханна Эберг (Швеция) — 1.11,7 (5)
6. Маркета Давидова (Чехия) — 1.15,6 (2)
9. Ирина Казакевич (Россия) — 1.25,2 (2)
12. Кристина Резцова (Россия) — 1.31,3 (4)
17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.48,9 (2)
27. Валерия Васнецова (Россия) — 2.17,4 (2)
34. Светлана Миронова (Россия) — 2.43,0 (3)