Лыжник Большунов пропустит индивидуальную гонку на этапе КМ в Давосе

Российский лыжникне выйдет на старт индивидуальной гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, сказал тренер национальной команды

В субботу, 11 декабря, в Давосе прошли спринтерские забеги. Большунов не стартовал в гонке свободным стилем из-за легкого недомогания и простуды.

«Саша завтра пропустит гонку. У него першило горло, появились сопли. Это точно не коронавирус, все в порядке. Он уже сегодня тренировался», — цитирует Бородавко «Р-Спорт».

Субботний спринт выиграл лидер сезона норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял россиянин Сергей Устюгов.

Этап Кубка мира в Швейцарии завершится 12 декабря.