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    Лыжник Большунов пропустит индивидуальную гонку на этапе КМ в Давосе

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    Российский лыжник Александр Большунов не выйдет на старт индивидуальной гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, сказал тренер национальной команды Юрий Бородавко.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    В субботу, 11 декабря, в Давосе прошли спринтерские забеги. Большунов не стартовал в гонке свободным стилем из-за легкого недомогания и простуды.

    «Саша завтра пропустит гонку. У него першило горло, появились сопли. Это точно не коронавирус, все в порядке. Он уже сегодня тренировался», — цитирует Бородавко «Р-Спорт».

    Субботний спринт выиграл лидер сезона норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял россиянин Сергей Устюгов.

    Этап Кубка мира в Швейцарии завершится 12 декабря.

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